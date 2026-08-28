В Ижевске в результате ДТП мотоцикла и автомобиля травмирован мужчина

Мотоциклист госпитализирован после столкновения с автомобилем в Ижевске В Ижевске в результате ДТП мотоцикла и автомобиля травмирован мужчина

Москва28 авг Вести.В городе Ижевске произошло ДТП, в котором столкнулись автомобиль и мотоцикл. Один человек пострадал, сообщает ГАИ по Республике Удмуртии.

Происшествие случилось утром 27 августа на улице Областная. Lada Vesta при выезде со второстепенной дороги врезалась в мотоцикл, который ехал по главной дороге.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, госпитализирован в медицинское учреждение написано в MAX

Мужчина не имел права управления транспортным средством. В связи с этим мотоцикл задержан и помещен на специализированную стоянку.