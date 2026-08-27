В Дагестане пять человек пострадали при лобовом столкновении двух иномарок

В Дагестане пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей В Дагестане пять человек пострадали при лобовом столкновении двух иномарок

Москва27 авг Вести.В Карабудахкентском районе Дагестана пять человек пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей. Об этом сообщило региональное МВД России.

ДТП произошло днем 27 августа на 850-м км ФАД "Кавказ". Предварительно, 65-летний водитель Toyota RAV4 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi Lancer под управлением 72-летнего жителя Хасавюрта.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств и их пассажиры: двое пассажиров Mitsubishi, в возрасте 64 и 72 лет, и 55-летний пассажир Toyota с различными телесными повреждениями доставлены в медучреждения говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.