Москва27 авгВести.В Карабудахкентском районе Дагестана пять человек пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей. Об этом сообщило региональное МВД России.
ДТП произошло днем 27 августа на 850-м км ФАД "Кавказ". Предварительно, 65-летний водитель Toyota RAV4 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi Lancer под управлением 72-летнего жителя Хасавюрта.
В результате ДТП водители обоих транспортных средств и их пассажиры: двое пассажиров Mitsubishi, в возрасте 64 и 72 лет, и 55-летний пассажир Toyota с различными телесными повреждениями доставлены в медучрежденияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства.