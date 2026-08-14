Пять человек пострадали в ДТП с участием двух автомобилей на Камчатке

Пять человек пострадали в ДТП на Камчатке Пять человек пострадали в ДТП с участием двух автомобилей на Камчатке

Москва14 авг Вести.Пять человек пострадали в результате ДТП с участием двух иномарок на Камчатке, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в канале МАХ. Инцидент произошел на 24-м километре автомобильной дороги "Елизово - Паратунка".

По данным ведомства, автомобиль Nissan AD, которым управлял 70-летний водитель, при повороте налево на занял крайнее левое положение на дороге, создав таким образом помехи для попутного транспорта. В результате проблемы возникли у мини-вэна Mitsubishi Delica, за рулем которого находился 31-летний мужчина.

Травмы получили водитель и четыре пассажира мини-вэна.

В отношении водителя Nissan воздбуждены дела об административных правонарушениях о невыполнении требования уступить дорогу при перестроении и нарушении ПДД, повлекшем причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.