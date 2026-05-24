При столкновении бензовоза и нескольких машин на Камчатке есть пострадавший

Москва24 мая Вести.В Елизовском районе Камчатского края на 18‑м километре автодороги "Морпорт — Аэропорт" произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Камчатки.

По предварительным данным, бензовоз столкнулся с легковым автомобилем, который в результате удара был отброшен на соседний автомобиль. Последний, в свою очередь, перелетел через отбойник и столкнулся с транспортным средством, движущимся во встречном направлении уточняется в сообщении

По предварительной информации, в ДТП пострадал один человек.