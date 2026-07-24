Микроавтобус с рабочими перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся микроавтобус, в котором находились рабочие предприятия Микроавтобус с рабочими перевернулся на Камчатке

Москва24 июл Вести.На Камчатке перевернулся микроавтобус, в котором находились рабочие местного предприятия. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Авария произошла рано утром 24 июля на 15 км автодороги "Вилюй". По предварительным данным, водитель отвлекся на телефон во время управления транспортным средством. В результате машина, зацепив обочину, перевернулась.

Пассажиры получили травмы, их жизни и здоровью угрозы нет уточнила пресс-служба прокуратуры Камчатки в МАХ

В настоящее время прокуратура Вилючинска начала проверку по факту происшествия.