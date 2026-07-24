Москва24 июлВести.На Камчатке перевернулся микроавтобус, в котором находились рабочие местного предприятия. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Авария произошла рано утром 24 июля на 15 км автодороги "Вилюй". По предварительным данным, водитель отвлекся на телефон во время управления транспортным средством. В результате машина, зацепив обочину, перевернулась.
Пассажиры получили травмы, их жизни и здоровью угрозы нетуточнила пресс-служба прокуратуры Камчатки в МАХ
В настоящее время прокуратура Вилючинска начала проверку по факту происшествия.