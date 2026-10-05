Москва5 окт Вести.В Ульчском районе Хабаровского края автобус, перевозивший 50 рабочих, опрокинулся на автодороге "Селихино-Николаевск-на-Амуре", сообщает региональная Госавтоинспекция.

4 октября около 08:00 в районе 540 км автодороги "Селихино-Николаевск-на-Амуре" водитель автобуса HIGER KLQ6119TA выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием