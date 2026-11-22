Автобус с девятью пассажирами опрокинулся на трассе в Свердловской области

Автобус опрокинулся на трассе в Свердловской области Автобус с девятью пассажирами опрокинулся на трассе в Свердловской области

Москва22 ноя Вести.Автобус с девятью пассажирами опрокинулся на трассе в Свердловской области, никто из пассажиров не пострадал, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел около 23.40 в субботу, 21 ноября, на 123 км трассы Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское в Артемовском районе.

По предварительным данным, 62-летний водитель автобуса, осуществлявшего перевозку пассажиров по маршруту № 523 Екатеринбург — Буланаш, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В момент ДТП в салоне находилось 9 пассажиров, никто из них не пострадал написали в ведомстве

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.