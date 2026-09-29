Москва29 сенВести.Прокуратура Тукаевского района Татарстана организовала проверку по факту ДТП с участием автобуса, в котором находились пассажиры, сообщает республиканское надзорное ведомство.
Авария произошла сегодня, 29 сентября, на 11 км трассы Набережные Челны – Заинск.
20-летний водитель автомобиля BMW, не выбрав безопасную скорость движения, столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato, перевозившим пассажировговорится в публикации прокуратуры Татарстана в Telegram-канале
В результате столкновения автобус опрокинулся на бок. По данным местных пабликов, в нем находились 11 пассажиров, пострадали два человека.