Москва21 сенВести.В Тольятти выясняют обстоятельства опрокидывания маршрутного автобуса, в результате которого пострадали несколько человек, организована проверка. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области и региональной прокуратуре.
ДТП произошло вечером 21 сентября на федеральной трассе М-5 "Урал" в районе Жигулевской ГЭС.
По имеющимся данным в результате произошедшего пострадали пассажиры, им оказывается необходимая медицинская помощьсказано в сообщении
СК начал проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.