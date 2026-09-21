В Тольятти перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие

Маршрутка перевернулась в Тольятти, есть пострадавшие В Тольятти перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие

Москва21 сен Вести.В Тольятти выясняют обстоятельства опрокидывания маршрутного автобуса, в результате которого пострадали несколько человек, организована проверка. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области и региональной прокуратуре.

ДТП произошло вечером 21 сентября на федеральной трассе М-5 "Урал" в районе Жигулевской ГЭС.

По имеющимся данным в результате произошедшего пострадали пассажиры, им оказывается необходимая медицинская помощь сказано в сообщении

СК начал проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.