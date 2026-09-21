Уголовное дело возбуждено после ДТП с маршруткой в Тольятти В Самарской области возбудили дело после ДТП с маршруткой

Москва21 сен Вести.В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с маршрутным автобусом, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) сказано в сообщении

Авария произошла 21 сентября около 18.15 (17.15 мск) на 967-м километре автодороги М-5 "Урал". У автомобиля "Пежо", следовавшего по маршруту №137 из Тольятти в Жигулевск, взорвалось колесо. В результате, автобус выехал на встречную полосу, затем вернулся на свою полосу движения, где наехал на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием. Предварительно, пострадали 16 человек.