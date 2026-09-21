МВД: причиной ДТП с маршруткой в Тольятти стал взрыв колеса

Взрыв колеса стал причиной ДТП с маршруткой в Тольятти МВД: причиной ДТП с маршруткой в Тольятти стал взрыв колеса

Москва21 сен Вести.Причиной опрокидывания маршрутки с пассажирами на Жигулевской ГЭС в Тольятти стал взрыв колеса. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла 21 сентября около 18.15 (17.15 мск) на 967-м километре автодороги М-5 "Урал".

У автомобиля марки Пежо, следующего по маршруту 137 (г. Тольятти - г. Жигулевск) в пути следования взорвалось колесо. В результате чего, автобус допустил выезд на полосу встречного движения, далее вернулся на свою полосу движения, где допустил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием сказано в сообщении

Количество пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.

По факту произошедшего региональное СУ СКР начало проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.