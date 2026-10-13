ГАИ опубликовала кадры с места ДТП в Свердловской области, где погибли люди

Появились кадры с места смертельной аварии с автобусом в Свердловской области ГАИ опубликовала кадры с места ДТП в Свердловской области, где погибли люди

Москва13 окт Вести.Появились фотографии с места происшествия в Свердловской области, где в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля погибли два человека, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

Авария произошла на 64 км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Предварительно установлено, что водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с частным автобусом. В результате ДТП водитель и пассажир иномарки скончались. Их личности, а также количество пассажиров в автобусе устанавливаются.

На снимке видно, что автобус стоит на обочине, сильно наклонившись, с разбитыми стеклами. Автомобиль имеет значительные повреждения. На месте работают сотрудники МЧС и МВД.

Автоинспекторы продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. На участке организовано реверсивное движение.