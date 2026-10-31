Москва31 октВести.Двое человек погибли и трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Алапаевском районе Свердловской области. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
Авария произошла 30 октября на 56 км автодороги Верхняя Синячиха – Махнево – Болотовское, где столкнулись автомобили Kia Sportage и Toyota Land Cruiser.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека, находившиеся в салоне автомобиля Toyota. Водитель и пассажир автомобиля Kia Sportage от полученных травм скончались на месте происшествияуточняется в канале свердловского ГАИ на платформе MAX
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.