Двое человек погибли и трое пострадали в результате ДТП в Свердловской области

В Свердловской области в аварии с иномарками погибли двое человек Двое человек погибли и трое пострадали в результате ДТП в Свердловской области

Москва31 окт Вести.Двое человек погибли и трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Алапаевском районе Свердловской области. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Авария произошла 30 октября на 56 км автодороги Верхняя Синячиха – Махнево – Болотовское, где столкнулись автомобили Kia Sportage и Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека, находившиеся в салоне автомобиля Toyota. Водитель и пассажир автомобиля Kia Sportage от полученных травм скончались на месте происшествия уточняется в канале свердловского ГАИ на платформе MAX

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.