Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на Урале

Два легковых автомобиля столкнулись в Свердловской области, один человек погиб Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на Урале

Москва21 окт Вести.Смертельное ДТП на трассе в Свердловской области унесло жизнь одного человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Дорожный инцидент произошел вечером 21 октября 27-м километре автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2110 от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Личность погибшего мужчины в настоящее время устанавливается говорится в сообщении

Водитель и пассажир Granta получили травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.