Москва21 октВести.Смертельное ДТП на трассе в Свердловской области унесло жизнь одного человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Дорожный инцидент произошел вечером 21 октября 27-м километре автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2110 от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Личность погибшего мужчины в настоящее время устанавливаетсяговорится в сообщении
Водитель и пассажир Granta получили травмы.
Обстоятельства ДТП выясняются.