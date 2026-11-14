Москва14 нояВести.На 177 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области в MAX.
Утром в Кушвинском районе столкнулись три машины – два Mitsubishi Lancer и Kia Sportage.
В результате ДТП пассажир одного из автомобилей Mitsubishi Lancer погиб на месте происшествия, еще один пассажир получил травмы, медики оказывают ему необходимую помощьотмечается в сообщении
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и личности участников происшествия. Проводится расследование.
На участке дороги введено временное ограничение, движение организовано в одну полосу.