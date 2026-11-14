ДТП с тремя машинами произошло в Свердловской области, погиб пассажир

В Свердловской области при столкновении трех машин погиб пассажир ДТП с тремя машинами произошло в Свердловской области, погиб пассажир

Москва14 ноя Вести.На 177 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области в MAX.

Утром в Кушвинском районе столкнулись три машины – два Mitsubishi Lancer и Kia Sportage.

В результате ДТП пассажир одного из автомобилей Mitsubishi Lancer погиб на месте происшествия, еще один пассажир получил травмы, медики оказывают ему необходимую помощь отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и личности участников происшествия. Проводится расследование.

На участке дороги введено временное ограничение, движение организовано в одну полосу.