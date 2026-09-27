На Урале из-за массового ДТП с погибшим перекрыт участок трассы

Один человек погиб в массовом ДТП в Свердловской области На Урале из-за массового ДТП с погибшим перекрыт участок трассы

Москва27 сен Вести.В Свердловской области в ДТП с четырьмя транспортными средствами погиб один человек, часть трассы перекрыта, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 27 сентября на 210-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень в Талицком районе. Здесь столкнулись четыре транспортных средств, два из которых грузовые.

В результате ДТП водитель одной из грузовых машин погиб. Личности участников устанавливаются сказано в сообщении

В связи с ДТП в направлении Екатеринбурга движение автомобилей осуществляется по одной полосе. Автоинспекторы регулируют дорожное движение.

Обстоятельства ДТП выясняются.