Москва27 сенВести.В Свердловской области в ДТП с четырьмя транспортными средствами погиб один человек, часть трассы перекрыта, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 27 сентября на 210-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень в Талицком районе. Здесь столкнулись четыре транспортных средств, два из которых грузовые.
В результате ДТП водитель одной из грузовых машин погиб. Личности участников устанавливаютсясказано в сообщении
В связи с ДТП в направлении Екатеринбурга движение автомобилей осуществляется по одной полосе. Автоинспекторы регулируют дорожное движение.
Обстоятельства ДТП выясняются.