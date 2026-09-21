Москва21 сенВести.На 45-м километре трассы Екатеринбург – Курган в Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Есть один погибший, сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария случилась около села Большебрусянское. Предварительно, автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с Fiat, а затем и с Kia.
После удара Hyundai съехал в кювет и опрокинулся, водитель погиб на местенаписано в канале свердловской ГАИ
Также есть пострадавшие. Это водитель и пассажир автомобиля Kia. Находившиеся в салоне Fiat люди повреждений не получили.
Ведется расследование.