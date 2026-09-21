Один человек погиб в ДТП трех автомобилей на трассе в Свердловской области

В Свердловской области столкнулись три автомобиля, погиб один водитель Один человек погиб в ДТП трех автомобилей на трассе в Свердловской области

Москва21 сен Вести.На 45-м километре трассы Екатеринбург – Курган в Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Есть один погибший, сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария случилась около села Большебрусянское. Предварительно, автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с Fiat, а затем и с Kia.

После удара Hyundai съехал в кювет и опрокинулся, водитель погиб на месте написано в канале свердловской ГАИ

Также есть пострадавшие. Это водитель и пассажир автомобиля Kia. Находившиеся в салоне Fiat люди повреждений не получили.

Ведется расследование.