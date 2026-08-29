Один человек погиб и один пострадал в ДТП на мокрой трассе на Урале

На трассе в Свердловской области произошло смертельное ДТП Один человек погиб и один пострадал в ДТП на мокрой трассе на Урале

Москва29 авг Вести.В Свердловской области водитель легкового автомобиля не справился с управлением на скользкой от дождя трассе и столкнулся со встречной иномаркой, в результате один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло вечером 29 августа в Ивделе на 113-м километре трассы Ивдель – Ханты-Мансийский автономный округ. Предварительно установлено, что водитель Lada Granta во время ливня с градом превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda.

В результате аварии один из пассажиров Lada Granta скончался в карете скорой медицинской помощи, второй пассажир получил тяжелые травмы, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь уточнили в ГАИ

Сейчас правоохранители устанавливают личности участников ДТП, а также обстоятельства произошедшего.