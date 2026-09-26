Москва26 сенВести.Один человек погиб и дин пострадал в результате ДТП с участием мотоцикла и трактора-погрузчика в Свердловской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Дорожный инцидент произошел днем 26 сентября на 23-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги вблизи города Березовский. По предварительным данным, водитель мотоцикла при обгоне столкнулся с попутным трактором-погрузчиком.
В результате происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте, его пассажирка с различными травмами доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая помощьсказано в сообщении
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.