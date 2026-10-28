В Верхней Пышме ищут водителя машины, из-за которого погиб пассажир мопеда

В Верхней Пышме ищут водителя, из-за которого произошло смертельное ДТП В Верхней Пышме ищут водителя машины, из-за которого погиб пассажир мопеда

Москва28 окт Вести.Вечером 27 октября на 29 км дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Свердловской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона в MAX.

Предварительно, неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя, двигавшийся в направлении Нижнего Тагила, допустил столкновение с попутно движущимся мопедом под управлением 29-летнего водителя.

После столкновения водитель машины скрылся с места происшествия.

В результате аварии погиб 30-летний пассажир мопеда. Водителя мопеда госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Граждан, располагающих какими-либо сведениями о происшествии, призываем сообщить имеющуюся информацию в дежурную часть полиции по телефонам 8 (34368) 5-36-92, 3-22-81 или 102. Конфиденциальность гарантируется отмечается в сообщении

Проводится расследование, правоохранители ищут водителя и машину.