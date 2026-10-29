Водитель Lada Granta врезался в опору и погиб в Свердловской области

Водитель погиб, врезавшись в опору путепровода в Свердловской области Водитель Lada Granta врезался в опору и погиб в Свердловской области

Москва29 окт Вести.В Свердловской области произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал 36-летний водитель Lada Granta. Об этом Госавтоинспекция региона сообщила в MAX.

По данным ведомства, 29 октября в 2.16 на 16 км автодороги Екатеринбург – Тюмень автомобиль, ехавший с небезопасной скоростью, врезался в опору путепровода.

В результате аварии водитель автомобиля Lada Granta скончался на месте от полученных травм говорится в сообщении

Как выяснили инспекторы, мужчина жил в городе Березовском, имел стаж вождения 2 года и 30 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.