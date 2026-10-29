Москва29 октВести.В Свердловской области произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал 36-летний водитель Lada Granta. Об этом Госавтоинспекция региона сообщила в MAX.
По данным ведомства, 29 октября в 2.16 на 16 км автодороги Екатеринбург – Тюмень автомобиль, ехавший с небезопасной скоростью, врезался в опору путепровода.
В результате аварии водитель автомобиля Lada Granta скончался на месте от полученных травмговорится в сообщении
Как выяснили инспекторы, мужчина жил в городе Березовском, имел стаж вождения 2 года и 30 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.