В Свердловской области водитель Lada Priora погиб в ДТП

В Свердловской области Lada Priora вылетела с дороги, водитель погиб В Свердловской области водитель Lada Priora погиб в ДТП

Москва4 окт Вести.В Сухоложском районе Свердловской области водитель погиб в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла на 37 километре автодороги Сухой Лог - Камышлов в 6.50 в воскресенье, 4 октября.

По предварительным данным, 53-летний местный житель за рулем Lada Priora ехал из Сухого Лога в сторону Камышлова с небезопасной скоростью, потерял контроль над машиной, съехал с проезжей части и врезался в кирпичную постройку. Мужчина скончался на месте до приезда скорой.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи говорится в публикации

У погибшего имелся 32-летний стаж вождения, нарушений ПДД за ним не числилось, а в момент аварии был пристегнут ремнем безопасности.

Что именно стало причиной аварии, покажет экспертиза. На месте работали автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Расследование продолжается.