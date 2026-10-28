В лобовом столкновении на трассе Первоуральск — Шаля погиб пенсионер

В лобовом столкновении двух легковушек в Свердловской области погиб пенсионер В лобовом столкновении на трассе Первоуральск — Шаля погиб пенсионер

Москва28 окт Вести.В среду, 28 октября, на трассе Первоуральск — Шаля в Свердловской области произошло ДТП со смертельным исходом - в результате лобового столкновения погиб пенсионер, сообщила в MAX пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на 72-м километре автодороги.

По предварительным данным, водитель Ford Focus не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Jaecoo J6 под управлением 70-летней жительницы Верхней Пышмы.

После столкновения оба водителя получили травмы, а пассажир Ford Focus погиб.

В результате ДТП пассажир автомобиля Ford Focus, 70-летний мужчина, проживавший в селе Сылва Шалинского района, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи сообщили в ГАИ

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

По результатам освидетельствования оба водителя были трезвы.