Москва28 октВести.В среду, 28 октября, на трассе Первоуральск — Шаля в Свердловской области произошло ДТП со смертельным исходом - в результате лобового столкновения погиб пенсионер, сообщила в MAX пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел на 72-м километре автодороги.
По предварительным данным, водитель Ford Focus не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Jaecoo J6 под управлением 70-летней жительницы Верхней Пышмы.
После столкновения оба водителя получили травмы, а пассажир Ford Focus погиб.
В результате ДТП пассажир автомобиля Ford Focus, 70-летний мужчина, проживавший в селе Сылва Шалинского района, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощисообщили в ГАИ
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
По результатам освидетельствования оба водителя были трезвы.