Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Свердловской области

Две иномарки столкнулись на трассе в Свердловской области, оба водителя погибли Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Свердловской области

Москва21 сен Вести.На трассе в Свердловской области в результате столкновения легковых иномарок погибли два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло днем 21 сентября, в понедельник, на 68-м километре дороги Екатеринбург — Алапаевск недалеко от города Реж. Предварительно, мужчина 1976 года рождения за рулем Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio, которой управлял водитель 1955 года рождения.

В результате ДТП оба водителя от полученных травм погибли на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На участке организовано реверсивное движение.