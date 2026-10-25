Водитель иномарки погиб в ДТП с фургоном под Волгоградом

ДТП унесло жизнь водителя иномарки в Волгоградской области Водитель иномарки погиб в ДТП с фургоном под Волгоградом

Москва25 окт Вести.Лобовое ДТП унесло жизнь водителя легкового автомобиля в Волгоградской области, обстоятельства происшествия выясняются. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла поздно вечером 23 октября на 1024-м километре федеральной трассы "Каспий" в Светлоярском районе. По предварительным данным, водитель фургона выехал на встречную полосу и столкнулся с "Киа Спектра".

В результате ДТП водитель "Киа Спектра" был доставлен в медучреждение, где в последствии скончался сказано в сообщении

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.