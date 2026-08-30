Москва30 авгВести.Водитель Volkswagen Golf погиб при лобовом столкновении с грузовым автомобилем "КамАЗ" в Костромской области. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Трагедия произошла днем 30 августа на 8-м км автодороги Р-243 "Кострома-Шарья-Киров-Пермь" в районе поселка Фанерник. Предварительно, 35-летний водитель Volkswagen Golf выехал на встречку и столкнулся с грузовиком под управлением 50-летнего водителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Фольксваген Гольф" погиб … По данному факту [организована проверка] –говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Прокуратура Костромского района контролирует установление всех обстоятельств.