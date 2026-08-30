Водитель Volkswagen Golf погиб в ДТП с грузовиком в Костромской области

Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Костромской области Водитель Volkswagen Golf погиб в ДТП с грузовиком в Костромской области

Москва30 авг Вести.Водитель Volkswagen Golf погиб при лобовом столкновении с грузовым автомобилем "КамАЗ" в Костромской области. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Трагедия произошла днем 30 августа на 8-м км автодороги Р-243 "Кострома-Шарья-Киров-Пермь" в районе поселка Фанерник. Предварительно, 35-летний водитель Volkswagen Golf выехал на встречку и столкнулся с грузовиком под управлением 50-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Фольксваген Гольф" погиб … По данному факту [организована проверка] – говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Прокуратура Костромского района контролирует установление всех обстоятельств.