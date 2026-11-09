Автомобилист погиб в лобовом ДТП с грузовиком в Хабаровском крае

В лобовом ДТП с грузовиком погиб автомобилист в Хабаровском крае Автомобилист погиб в лобовом ДТП с грузовиком в Хабаровском крае

Москва9 ноя Вести.В Хабаровском крае в результате лобового столкновения машин с участием грузовика погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Авария произошла 8 ноября в 15.00 по местному времени в районе 85 км федеральной трассы А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино. Согласно предварительным данным, автомобилист 1993 года рождения на Nissan Tiida, двигавшийся в сторону Хабаровска, выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась со встречным грузовиком Mitsubishi Fuso, после чего вылетела в кювет и перевернулась.

В результате столкновения водитель Nissan погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время выясняются точные обстоятельства и причины ДТП.