Москва31 октВести.На федеральной трассе "Амур" в результате дорожно-транспортного происшествия с участием кроссовера и большегрузного автомобиля один человек погиб и еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По данным ведомства, авария произошла 31 октября в районе Хабаровска.
Водитель Nissan Murano, двигавшийся со стороны Хабаровска в сторону Биробиджана, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Водитель легкового автомобиля 1989 г.р. погиб, пассажир получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Водитель грузового автомобиля не пострадалуточняется в канале ведомства на платформе MAX
При проверке выяснилось, что погибший был лишен водительских прав и ранее привлекался за езду в нетрезвом виде.
В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства аварии.