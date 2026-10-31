Один человек погиб и еще один пострадал в лобовом ДТП на трассе "Амур"

В лобовом ДТП на трассе "Амур" один человек погиб и еще один пострадал Один человек погиб и еще один пострадал в лобовом ДТП на трассе "Амур"

Москва31 окт Вести.На федеральной трассе "Амур" в результате дорожно-транспортного происшествия с участием кроссовера и большегрузного автомобиля один человек погиб и еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла 31 октября в районе Хабаровска.

Водитель Nissan Murano, двигавшийся со стороны Хабаровска в сторону Биробиджана, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Водитель легкового автомобиля 1989 г.р. погиб, пассажир получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение. Водитель грузового автомобиля не пострадал уточняется в канале ведомства на платформе MAX

При проверке выяснилось, что погибший был лишен водительских прав и ранее привлекался за езду в нетрезвом виде.

В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства аварии.