Москва24 октВести.Оба водителя погибли в результате столкновения двух большегрузов на трассе в Амурской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло 24 октября, в субботу, на 807-м километре дороги "Амур" на территории Сковородинского муниципального округа.
По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Renault и SITRAK. В результате автоаварии оба водителя от полученных травм скончались. Личности погибших в автоаварии уточняютсяговорится в Telegram-канале ведомства
На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случичвшегося выясняются.