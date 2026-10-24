В ДТП с двумя фурами на трассе в Амурской области погибли оба водителя

На трассе в Амурской области столкнулись два большегруза, оба водителя погибли В ДТП с двумя фурами на трассе в Амурской области погибли оба водителя

Москва24 окт Вести.Оба водителя погибли в результате столкновения двух большегрузов на трассе в Амурской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 24 октября, в субботу, на 807-м километре дороги "Амур" на территории Сковородинского муниципального округа.

По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Renault и SITRAK. В результате автоаварии оба водителя от полученных травм скончались. Личности погибших в автоаварии уточняются говорится в Telegram-канале ведомства

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случичвшегося выясняются.