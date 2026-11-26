Москва26 нояВести.На 1549 км федеральной трассы Р-297 "Амур" в Октябрьском муниципальном округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовых автомобилей, есть погибшие и пострадавшие, сообщается на официальном сайте МЧС Амурской области.
В результате аварии два человека пострадали, двое погиблиговорится в сообщении
Уточняется, что прибывшие на место ДТП пожарные деблокировали погибших и потушили возгорание двух автомобилей.
В настоящее время проезжая часть частично освобождена, сотрудники ГАИ организовали реверсивное движение.