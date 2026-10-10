Один человек погиб и один пострадал в массовом ДТП на трассе в ЯНАО

Массовое ДТП с грузовиком произошло на трассе в ЯНАО, один человек погиб Один человек погиб и один пострадал в массовом ДТП на трассе в ЯНАО

Москва10 окт Вести.Массовое ДТП с участием грузовика произошло на трассе в Сургут – Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Три транспортных средства столкнулись 10 октября, в субботу, на 303-м километре автодороги.

Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, второго пострадавшего доставили в больницу Муравленко говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована проверка, ход которой на контроле надзорного органа. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.