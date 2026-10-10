Москва10 октВести.Массовое ДТП с участием грузовика произошло на трассе в Сургут – Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Три транспортных средства столкнулись 10 октября, в субботу, на 303-м километре автодороги.
Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, второго пострадавшего доставили в больницу Муравленкоговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По факту организована проверка, ход которой на контроле надзорного органа. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.