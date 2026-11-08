На ярославской трассе грузовик столкнулся с легковушками, один водитель погиб

В Ярославской области столкнулись три автомобиля, один человек погиб На ярославской трассе грузовик столкнулся с легковушками, один водитель погиб

Москва8 ноя Вести.В массовом ДТП в Ярославской области погиб один человек. Подробности в MAX сообщает УМВД России по региону.

По предварительной информации, 8 ноября в 14.35 на 154 км 500 м ФАД М-8 "Холмогоры" в Переславском районе водитель 1999 г.р. за рулем грузового автомобиля VOLVO с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимися во встречном направлении автомобилями Mercedes и Jetour.

Водитель автомобиля Mercedes, мужчина 1956 г.р. от полученных травм скончался в больнице говорится в сообщении

Два пассажира автомобиля Mercedes, женщины 1968 г.р. и 1997 г.р., а также пассажирка автомобиля Jetour 1992 г.р. с травмами госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.