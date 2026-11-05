Москва5 нояВести.В результате массового ДТП на трассе в Мурманской области один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает Управление по ГОЧС и ПБ региона.
Две иномарки и большегруз столкнулись вечером 5 ноября, в четверг, на территории Кольского округа.
Произошло столкновение трех транспортных средств Haval, Toyota и "Камаз"… В результате ДТП пострадали два человека, один из которых погиб, второй – госпитализированговорится в сообщении учреждения во "ВКонтакте"
На месте работают правоохранители. Детали случившегося устанавливаются.