Один человек погиб и один пострадал в ДТП с "Камазом" в Мурманской области

В массовом ДТП на трассе в Мурманской области погиб человек Один человек погиб и один пострадал в ДТП с "Камазом" в Мурманской области

Москва5 ноя Вести.В результате массового ДТП на трассе в Мурманской области один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает Управление по ГОЧС и ПБ региона.

Две иномарки и большегруз столкнулись вечером 5 ноября, в четверг, на территории Кольского округа.

Произошло столкновение трех транспортных средств Haval, Toyota и "Камаз"… В результате ДТП пострадали два человека, один из которых погиб, второй – госпитализирован говорится в сообщении учреждения во "ВКонтакте"

На месте работают правоохранители. Детали случившегося устанавливаются.