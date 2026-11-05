На мурманской трассе столкнулись автобусы, один человек погиб, пятеро пострадали

На мурманской трассе при столкновении автобусов пострадали пешеходы, один погиб На мурманской трассе столкнулись автобусы, один человек погиб, пятеро пострадали

Москва5 ноя Вести.В Мурманской области в районе Белокаменки произошла серьезная авария. По предварительным данным, есть погибшие, передает ИС "Вести".

По имеющейся информации, рабочие толкали заглохший автобус. Транспорт оказался на встречной полосе. В это время другой автобус с рабочими ехал со стороны Снежногорска. Его водитель не успел затормозить и врезался в первый автобус.

Часть людей не успели убежать с проезжей части говорится в сообщении

В Госавтоинспекции региона подтвердили наезд на пешеходов. Пока известно об одном погибшем и пяти пострадавших.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства уточняются.