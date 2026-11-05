Москва5 нояВести.В Мурманской области в районе Белокаменки произошла серьезная авария. По предварительным данным, есть погибшие, передает ИС "Вести".
По имеющейся информации, рабочие толкали заглохший автобус. Транспорт оказался на встречной полосе. В это время другой автобус с рабочими ехал со стороны Снежногорска. Его водитель не успел затормозить и врезался в первый автобус.
Часть людей не успели убежать с проезжей частиговорится в сообщении
В Госавтоинспекции региона подтвердили наезд на пешеходов. Пока известно об одном погибшем и пяти пострадавших.
На месте работают экстренные службы. Обстоятельства уточняются.