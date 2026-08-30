Москва30 авгВести.В городе Новочеркасске Ростовской области произошло ДТП с участием автомобиля Lexus RX350 и автобуса. Один человек погиб, двое пострадали, сообщает ГАИ по региону.
Происшествие на дороге случилось утром воскресенья после того, как, предварительно, автомобиль выехал на сторону дороги в месте, где это запрещено, и столкнулся с автобусом ПАЗ.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля 1995 года рождения погиб в медицинском учрежденииговорится в публикации
Пассажир Lexus, а также пассажир автобуса получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.