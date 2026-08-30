Один человек погиб и двое пострадали в ДТП иномарке и автобуса в Новочеркасске

В Новочеркасске иномарка врезалась в автобус, один погибший и двое пострадавших Один человек погиб и двое пострадали в ДТП иномарке и автобуса в Новочеркасске

Москва30 авг Вести.В городе Новочеркасске Ростовской области произошло ДТП с участием автомобиля Lexus RX350 и автобуса. Один человек погиб, двое пострадали, сообщает ГАИ по региону.

Происшествие на дороге случилось утром воскресенья после того, как, предварительно, автомобиль выехал на сторону дороги в месте, где это запрещено, и столкнулся с автобусом ПАЗ.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля 1995 года рождения погиб в медицинском учреждении говорится в публикации

Пассажир Lexus, а также пассажир автобуса получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.