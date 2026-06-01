В Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля. Погибла водитель Hyundai Solaris, сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел в Володарском районе.
По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля Hyundai Solaris от полученных травм скончаласьговорится в канале ведомства в MAX
Кроме того, также в результате столкновения есть и пострадавшие в автобусе.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.