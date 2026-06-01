Водитель легковушки скончалась после ДТП с автобусом в Нижегородской области

В Нижегородской области автобус столкнулся с легковушкой, погиб один человек Водитель легковушки скончалась после ДТП с автобусом в Нижегородской области

Москва1 июн Вести.В Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля. Погибла водитель Hyundai Solaris, сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Володарском районе.

По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля Hyundai Solaris от полученных травм скончалась говорится в канале ведомства в MAX

Кроме того, также в результате столкновения есть и пострадавшие в автобусе.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.