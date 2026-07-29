Москва29 июлВести.Один пассажир погиб, водитель и второй пассажир легкового автомобиля получили травмы в результате ДТП в Нижневартовске, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа.
На регулируемом перекрестке улиц Ленина - Мусы Джалиля водитель Lexus по предварительным данным, въехал в остановившуюся на запрещающий сигнал светофора Daewoo Nexia.
В результате ДТП пассажир Daewoo Nexia 2006 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощиотмечается в сообщении
Водитель этого же автомобиля и еще один его пассажир 2003 года рождения получили телесные повреждения.