Москва5 июлВести.Два автомобиля столкнулись в Ульяновске, водитель одного из них погиб, еще трое пассажиров обеих машин пострадали, сообщила пресс-служба УМВД России по региону в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в воскресенье, 5 июля, около четырех часов утра в Заволжском районе города Ульяновска на подъеме к Императорскому мосту. Водитель Lada Vesta столкнулся с Volkswagen Polo.
В результате ДТП водитель автомобиля Lada Vesta скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Три пассажира госпитализированы в медицинское учреждение: мужчина из автомобиля Lada Vesta и две девушки из автомобиля Volkswagen Poloнаписали в пресс-службе
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.