Водитель погиб при столкновении с другим авто в Ульяновске, еще трое пострадали

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП в Ульяновске Водитель погиб при столкновении с другим авто в Ульяновске, еще трое пострадали

Москва5 июл Вести.Два автомобиля столкнулись в Ульяновске, водитель одного из них погиб, еще трое пассажиров обеих машин пострадали, сообщила пресс-служба УМВД России по региону в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 июля, около четырех часов утра в Заволжском районе города Ульяновска на подъеме к Императорскому мосту. Водитель Lada Vesta столкнулся с Volkswagen Polo.

В результате ДТП водитель автомобиля Lada Vesta скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Три пассажира госпитализированы в медицинское учреждение: мужчина из автомобиля Lada Vesta и две девушки из автомобиля Volkswagen Polo написали в пресс-службе

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.