Москва4 июлВести.В городе Нижневартовске ХМАО–Югры произошло ДТП, которое завершилось смертью пешехода. Он попал под две машины подряд, в результате чего погиб на месте, сообщает ГАИ региона.
Трагедия произошла в ночь на 4 июля на улице Дружбы Народов.
По предварительным данным, водитель Lada допустил наезд на пешехода, затем водитель Toyota допустил повторный наезд на этого же пешеходаговорится в канале ведомства в MAX
Пешеход погиб на месте происшествия, где в настоящее время работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Ведется установление всех причин ДТП.