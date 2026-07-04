Житель Нижневартовска погиб после того, как попал под две легковушки

В Нижневартовске пешеход попал под две машины, он погиб на месте Житель Нижневартовска погиб после того, как попал под две легковушки

Москва4 июл Вести.В городе Нижневартовске ХМАО–Югры произошло ДТП, которое завершилось смертью пешехода. Он попал под две машины подряд, в результате чего погиб на месте, сообщает ГАИ региона.

Трагедия произошла в ночь на 4 июля на улице Дружбы Народов.

По предварительным данным, водитель Lada допустил наезд на пешехода, затем водитель Toyota допустил повторный наезд на этого же пешехода говорится в канале ведомства в MAX

Пешеход погиб на месте происшествия, где в настоящее время работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Ведется установление всех причин ДТП.