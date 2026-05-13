Москва13 маяВести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось в Геленджике, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел на пересечении Колхозной улицы и улицы Чайковского.
49-летний уроженец Ставропольского края за рулем Great Wall не уступил дорогу автомобилю Tank под управлением 39-летнего мужчиныговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
После удара оба внедорожника оказались за пределами проезжей части. На тротуаре били сбиты два пешехода. 79-летняя прохожая скончалась на месте ДТП от полученных травм, мужчина-пешеход остался жив и был доставлен в больницу.
Кроме того, один из автомобилей протаранил жилой дом. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.