В Геленджике внедорожники сбили пешеходов, одна из машин протаранила дом

Москва13 мая Вести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось в Геленджике, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на пересечении Колхозной улицы и улицы Чайковского.

49-летний уроженец Ставропольского края за рулем Great Wall не уступил дорогу автомобилю Tank под управлением 39-летнего мужчины говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

После удара оба внедорожника оказались за пределами проезжей части. На тротуаре били сбиты два пешехода. 79-летняя прохожая скончалась на месте ДТП от полученных травм, мужчина-пешеход остался жив и был доставлен в больницу.

Кроме того, один из автомобилей протаранил жилой дом. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.