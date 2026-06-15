Спасатели достали тело пешехода из-под автомобиля в Кызыле МЧС: спасатели деблокировали тело пешехода из-под автомобиля в Кызыле

Москва15 июн Вести.Тело пешехода, зажатое под автомобилем в результате наезда, достали сотрудники МЧС России в Кызыле, сообщила пресс-служба управления ведомства по Республике Тыва в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел ночью 14 июня на улице Дружбы города Кызыла.

Прибывшие на место спасатели МЧС России с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента провели деблокировку мужчины, который оказался зажат под автомобилем. Извлеченный пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи, которые констатировали его смерть отметили в пресс-службе

Обстоятельства произошедшего выясняются.