Москва15 июнВести.Тело пешехода, зажатое под автомобилем в результате наезда, достали сотрудники МЧС России в Кызыле, сообщила пресс-служба управления ведомства по Республике Тыва в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел ночью 14 июня на улице Дружбы города Кызыла.
Прибывшие на место спасатели МЧС России с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента провели деблокировку мужчины, который оказался зажат под автомобилем. Извлеченный пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи, которые констатировали его смертьотметили в пресс-службе
Обстоятельства произошедшего выясняются.