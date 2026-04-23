В Нижневартовске мужчина погиб при пожаре в нежилом заброшенном здании

Москва23 апр Вести.В Нижневартовске мужчина погиб при пожаре в нежилом заброшенном здании, по данному факту организована проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре (ХМАО-Югра).

В ночь на 23 апреля при пожаре в заброшке на улице Северной было обнаружено тело мужчины 1960 г.р.

По факту гибели человека … проводится процессуальная проверка. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не установлено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Сотрудники СК вместе с дознавателями регионального МЧС провели осмотр места происшествия: изъяты объекты, имеющие значение для установления причины возгорания. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Предварительно, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.

В ГУ МЧС России по Югре добавили, что строение повреждено по всей площади —112 кв. м, обрушение конструкций произошло на площади 90 кв. м.