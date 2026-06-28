Москва28 июнВести.В Нижнем Новгороде мужчина воспламенился и погиб от ожогов. Об этом сообщило управление МЧС России по Нижегородской области в MAX.
Трагедия произошла на улице Лебедева в Ленинском районе города. На человеке воспламенилась одежда, о чем очевидцы сообщили в МЧС. Они же потушили огонь еще до приезда пожарных.
Пожарные МЧС России обнаружили мужчину с сильными ожогами тела. Огонь до приезда спецслужб потушили очевидцы. Пострадавшего госпитализировали в ожоговый центр, где он, к несчастью, скончалсяговорится в сообщении ведомства
Проводится проверка.