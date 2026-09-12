Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Прикамье могло стать лопнувшее колесо Лопнувшее колесо могло стать причиной ДТП с автобусом в Прикамье

Москва12 сен Вести.Причиной смертельного ДТП с участием рейсового автобуса в Пермском крае могло стать лопнувшее колесо у легкового автомобиля, выехавшего на встречную полосу. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла днем 12 сентября у поселка Челва на трассе Пермь – Березники.

Предварительно установлено, что у автомобиля "Пежо" лопнуло колесо, в результате он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. В результате ДТП автобус съехал в кювет. Водитель "Пежо" получил смертельную травму говорится в сообщении

В салоне автобуса в момент ДТП находились люди, есть пострадавшие, количество которых устанавливается.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

По факту ДТП региональное СУ СКР организовало проверку.