Москва12 сенВести.Причиной смертельного ДТП с участием рейсового автобуса в Пермском крае могло стать лопнувшее колесо у легкового автомобиля, выехавшего на встречную полосу. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Авария произошла днем 12 сентября у поселка Челва на трассе Пермь – Березники.
Предварительно установлено, что у автомобиля "Пежо" лопнуло колесо, в результате он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. В результате ДТП автобус съехал в кювет. Водитель "Пежо" получил смертельную травмуговорится в сообщении
В салоне автобуса в момент ДТП находились люди, есть пострадавшие, количество которых устанавливается.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
По факту ДТП региональное СУ СКР организовало проверку.