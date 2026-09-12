В Пермском крае число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 22

До 22 увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае В Пермском крае число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 22

Москва12 сен Вести.Увеличилось число пострадавших в результате аварии с участием автобуса в Пермском крае. Подробности сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава края.

По уточненным данным Минздрава Пермского края, в результате ДТП под поселком Челва пострадали 22 человека, из которых 6 продолжают лечение в стационаре, находятся в состоянии средней степени тяжести, врачами им оказывается вся необходимая медицинская помощь говорится в материале

16 пострадавших, среди которых двое детей, после осмотра врачами отправлены на амбулаторное лечение. Водитель автомобиля скончался.

По данным прокуратуры Пермского края, в автобусе было 44 пассажира. У некоторых пострадавших зафиксированы переломы, у детей - царапины.

Столкновение легкового автомобиля Peugeot с пассажирским автобусом на автодороге Пермь - Березники могло произойти из-за пробитого колеса. Машину выбросило на встречную полосу, от удара автобус съехал в кювет.