Москва7 октВести.В Кемеровской области водитель легкового автомобиля погиб в лобовом столкновении с автобусом, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла рано утром 7 октября на автодороге "Подъезд к городу Белово". По предварительным данным, 35-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Хайгер".
В результате автоаварии водитель легкового автомобиля погиб на месте. В момент ДТП в автобусе пассажиров не былоговорится в сообщении
По факту аварии организована проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.