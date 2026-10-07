В Кемеровской области один человек погиб в ДТП с автобусом

В Кузбассе один человек погиб в ДТП с автобусом В Кемеровской области один человек погиб в ДТП с автобусом

Москва7 окт Вести.В Кемеровской области водитель легкового автомобиля погиб в лобовом столкновении с автобусом, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла рано утром 7 октября на автодороге "Подъезд к городу Белово". По предварительным данным, 35-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Хайгер".

В результате автоаварии водитель легкового автомобиля погиб на месте. В момент ДТП в автобусе пассажиров не было говорится в сообщении

По факту аварии организована проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.