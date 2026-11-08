Неопытный водитель погиб в лобовом ДТП в Кузбассе

Водитель погиб в лобовом ДТП в "Газелью" в Кемеровской области Неопытный водитель погиб в лобовом ДТП в Кузбассе

Москва8 ноя Вести.В Кемеровской области устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, жертвой которого стал 18-летний водитель легкового автомобиля, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло утром 7 ноября на 66-м километре трассы Кемерово – Промышленная. По предварительным данным, 18-летний воитель ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью".

В результате автоаварии водитель ВАЗа скончался от полученных травм, водитель «Газели» госпитализирован с переломами ребер сказано в сообщении

По факту ДТП организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.