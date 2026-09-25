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Один человек погиб в результате лобового ДТП в Саратовской области

Автомобилист погиб после лобовой аварии в Саратовской области Один человек погиб в результате лобового ДТП в Саратовской области

Москва25 сен Вести.В Саратовской области в лобовом столкновении автомобилей погиб один человек. Об этом сообщил региональный главк МВД России.

Авария произошла 24 сентября около 22.30 вблизи села Куриловка в Вольском районе. Согласно предварительным данным, столкнулись Nissan под управлением мужчины 1987 года рождения и "Газель", за рулем которой было водитель 1985 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Nissan погиб говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время сотрудники полиции выясняют точные причины и обстоятельства аварии.