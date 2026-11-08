В Калужской области при столкновении трех автомобилей погиб несовершеннолетний

На калужской трассе несовершеннолетний погиб при столкновении трех автомобилей В Калужской области при столкновении трех автомобилей погиб несовершеннолетний

Москва8 ноя Вести.В Калужской области сотрудники Госавтоинспекции Боровского муниципального округа устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний. Об этом в MAX сообщает УМВД РФ по региону.

Авария произошла на 404 км автодороги "А-108 МБК". По предварительной информации, водитель за рулем "БМВ" выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем "Камаз". От удара грузовик опрокинулся на автомобиль "Черри".

В результате ДТП погиб пассажир автомобиля "Черри" - несовершеннолетний 2018 года рождения. Также пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры указанного автомобиля 2020 и 2021 годов рождения говорится в сообщении

Сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства аварии.