Москва8 нояВести.В Калужской области сотрудники Госавтоинспекции Боровского муниципального округа устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний. Об этом в MAX сообщает УМВД РФ по региону.
Авария произошла на 404 км автодороги "А-108 МБК". По предварительной информации, водитель за рулем "БМВ" выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем "Камаз". От удара грузовик опрокинулся на автомобиль "Черри".
В результате ДТП погиб пассажир автомобиля "Черри" - несовершеннолетний 2018 года рождения. Также пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры указанного автомобиля 2020 и 2021 годов рожденияговорится в сообщении
Сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства аварии.