Три человека погибли в массовом ДТП на Урале, движение на трассе перекрыто

В массовое ДТП под Екатеринбургом погибли три человека Три человека погибли в массовом ДТП на Урале, движение на трассе перекрыто

Москва21 сен Вести.Три человека погибли в результате массовой аварии с участием автобусов, предназначенных для перевозки детей, на федеральной трассе в Свердловской области, движение на участке временно ограничено для всех видов транспорта. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло днем 21 сентября на 101-м километре автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган в Каменском районе. По предварительным данным, водитель "Лада Ларгус" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате автобус изменил направление движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF, который двигался за ним в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два пассажира и водитель автомобиля "Лада Ларгус". Еще один пассажир автомобиля "Лада Ларгус" пострадал, в настоящий момент медики оказывают ему необходимую помощь говорится в сообщении

Отмечается, что автобус ПАЗ следовал в направлении Омска в составе колонны из трех новых автобусов, предназначенных для перевозки детей. В момент дорожно-транспортного происшествия пассажиров в автобусе не было.

Водители автобуса и грузового автомобиля не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка. Движение временно перекрыто в оба направления.